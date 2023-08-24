Захарова: шесть новых стран станут членами БРИКС уже с 1 января 2024 года

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Аргентина, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран и Эфиопия станут полноправными членами межгосударственного объединения БРИКС с 1 января 2024 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: "Map of BRICS countries" by Дмитрий-5-Аверин is licensed under CC BY-SA 3.0

Тогда же, добавила она, начнётся председательство России в союзе.

"Решение принято сейчас. А их полноправное участие — с 1 января 2024 года, с первого дня российского председательства", — пояснила дипломат агентству ТАСС.

Ранее депутат Госдумы РФ отметил, что БРИКС выходит на качественно новый уровень и уже в ближайшее время превратится в один из мировых центров влияния, что только подтверждается количеством желающих присоединиться к союзу.