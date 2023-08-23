Слуцкий: БРИКС может стать мировым центром влияния

2:12 Your browser does not support the audio element. Политика

Со временем, объединение стран БРИКС имеет потенциал стать одним из мировых центров, влияющих на принятие решений с учетом международного права и принципов, закрепленных в Уставе ООН. Такое мнение было выражено Леонидом Слуцким, лидером ЛДПР и главой комитета Госдумы по международным делам, в его Telegram-канале.

"Пожалуй, один из главных итогов южноафриканского саммита — выход БРИКС на качественно новый уровень. В будущем организация шаг за шагом может стать одним из мировых центров влияния и выработки решений на основе международного права и принципов, заложенных в Уставе ООН", — поделился Слуцкий.

Слуцкий отметил, что США не готовы признать быстрое ослабление своего гегемонного положения. Однако экономика стран БРИКС в терминах паритета покупательной способности уверенно опережает G7, где главенство по-прежнему принадлежит Соединенным Штатам, и остальные страны действуют как младшие партнеры. Важным фактором привлекательности объединения БРИКС является равноправное участие всех членов-государств, и этот фактор будет только усиливаться. Более 20 стран уже выразили желание присоединиться к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР, и этот список продолжает расширяться.

Лидер ЛДПР считает, что такое развитие событий представляет большой вызов сторонникам однополярной системы и представляет собой не просто заявление, а конкретный шаг к созданию справедливой мировой архитектуры.

Саммит БРИКС, который проводится в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа, является крупнейшей встречей лидеров стран и правительств Глобального Юга за последние годы. К мероприятию приглашены главы 54 африканских стран. Российскую делегацию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров, а президент Владимир Путин участвует в событии через видеоконференцию. Итоговые соглашения будут оформлены в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС.

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