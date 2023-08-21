В Государственную Думу внесли законопроект, который предлагает установить государственные стипендии для студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, обучающихся на очной форме обучения по бюджетной основе, не менее размера минимальной оплаты труда (МРОТ), который установлен федеральным законом. Об этом сообщает РИА Новости.
Связанный документ доступен в электронной базе Государственной думы.
Законопроект инициирован группой депутатов Государственной Думы от ЛДПР и сенатором Елена Афанасьева.
"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 36 федерального закона "Об образовании", согласно которым студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственные стипендии назначаются не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда", — сообщается в пояснительной записке к проекту.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что также предлагается изменение статьи 3 Закона "О минимальном размере оплаты труда", чтобы МРОТ применялся для определения размеров государственных стипендий.
"Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет ассигнований федерального бюджета с 2024 года правительство Российской Федерации будет определять с учетом предусмотренных законопроектом требований", — отмечают авторы проекта.
Важно отметить, что государственная академическая стипендия для студентов вузов в 2023 году составит 1825 рублей в месяц, для студентов среднего профессионального образования — 664 рубля. Государственная социальная стипендия для студентов вузов, находящихся в социально неблагополучном положении, составит 2739 рублей, а для студентов средних специальных учебных заведений (ССУЗов) — 996 рублей.
"Наряду с государственными стипендиями устанавливаются в большем размере стипендии президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, именные стипендии, но их количество очень мало", — объясняют авторы проекта.
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