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В Госдуму внесли законопроект о стипендии не ниже МРОТ

2:22
Экономика

В Государственную Думу внесли законопроект, который предлагает установить государственные стипендии для студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, обучающихся на очной форме обучения по бюджетной основе, не менее размера минимальной оплаты труда (МРОТ), который установлен федеральным законом. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдуму внесли законопроект о стипендии не ниже МРОТ
Фото: by tompagenet is licensed under CC BY-SA 2.0.

Связанный документ доступен в электронной базе Государственной думы.

Законопроект инициирован группой депутатов Государственной Думы от ЛДПР и сенатором Елена Афанасьева.

"Законопроектом предлагается внести изменения в статью 36 федерального закона "Об образовании", согласно которым студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственные стипендии назначаются не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда", — сообщается в пояснительной записке к проекту.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что также предлагается изменение статьи 3 Закона "О минимальном размере оплаты труда", чтобы МРОТ применялся для определения размеров государственных стипендий.

"Нормативы для формирования стипендиального фонда за счет ассигнований федерального бюджета с 2024 года правительство Российской Федерации будет определять с учетом предусмотренных законопроектом требований", — отмечают авторы проекта.

Важно отметить, что государственная академическая стипендия для студентов вузов в 2023 году составит 1825 рублей в месяц, для студентов среднего профессионального образования — 664 рубля. Государственная социальная стипендия для студентов вузов, находящихся в социально неблагополучном положении, составит 2739 рублей, а для студентов средних специальных учебных заведений (ССУЗов) — 996 рублей.

"Наряду с государственными стипендиями устанавливаются в большем размере стипендии президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, именные стипендии, но их количество очень мало", — объясняют авторы проекта.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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