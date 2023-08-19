Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Министр обороны Резников сообщил, что готов подать в отставку
Шипилин: "Беспилотные аппараты — это уже вчерашний день"
В Жешув прибывают первые убитые и раненые в Чернигове наёмники, их развозят по госпиталям Польши 
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ могут потерять контроль над Купянском
В Чернигове вторая ракета разбила штаб СБУ и ГУР Украины
В Киргизии местные националисты избили русскую пару
Погиб актёр Алексей Хильский, служивший в ВСУ
Bild*: кампания ВСУ по окружению Артёмовска зашла в тупик
Британия попросила Россию не отменять налоговую конвенцию. Какой была реакция Москвы

WSJ: рост запасов газа в Европе — отражение слабости ЕС

2:13
Экономика

Европейские газовые хранилища будут заполнены уже в ближайшее время, в них будет закачано примерно сто миллиардов кубометров газа. Это покроет 25-30 процентов потребностей стран Евросоюза в газе зимой, говорится в материале The Wall Street Journal.

WSJ: рост запасов газа в Европе — отражение слабости ЕС
Фото: "Wiltshire Grain's Storage Facility at Rollestone Camp" by Maigheach-gheal is licensed under CC BY-SA 2.0

Однако стремительное наращивание запасов газа в каком-то смысле является отражением экономической слабости, отмечается в материале (перевод "ИноСМИ").

Дело в том, что спрос на газ со стороны промышленности, который упал в прошлом году на фоне резкого роста цен, так и не восстановился. Отчасти по той причине, что производственная деятельность переместилась в регионы с более низкими ценами на электроэнергию.

На этой неделе стало известно, что газовые хранилища в Евросоюзе заполнены на 89,9 процентов, при этом 11 из 27 стран сообщества уже превысили уровень в 90 процентов, большинство других близки к достижению этого показателя.

Крупнейшим потребителем газа в блоке является Германия — немецкие хранилища сейчас заполнены на 91,6 процентов. Самый низкий показатель зафиксирован в Латвии — 77 процентов.

В материале американского издания отмечается, что ситуация с энергоснабжением в Европе остаётся довольно шаткой.

"Континент заменил зависимость от российского государственного энергетического гиганта "Газпром" на зависимость от сжиженного природного газа, поставляемого из Соединённых Штатов, с Ближнего Востока и из других регионов", — подчёркивает The Wall Street Journal.

В этом году поставки природного газа в Европу пока шли без перебоев — отчасти потому, что экономические трудности, с которыми столкнулся Китай, привели к сокращению спроса в Азии.

Но рынок СПГ может быть очень ненадёжным. По словам аналитиков, ураганы в Мексиканском заливе могут ограничить экспорт американского газа в ЕС, а очень холодная зима в Европе тоже может сказаться на поставках.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
Женщина втерлась в доверие к герою СВО, ограбила его и переехала машиной

Мошенница выудила у раненого ветерана почти два миллиона рублей.

Женщина втёрлась в доверие к участнику СВО и ограбила его
Певица Алла Пугачева почтила память Андрея Николаева траурным венком
"Андрею Николаеву от Аллы Пугачевой": Примадонна простилась с хорошим другом
Версия: вместе с ЗРК Patriot на Украине погиб персонал авиабазы "Тинкер" в Оклахоме
Собиравшая деньги для ВСУ Ани Лорак собирается давать концерты в РФ
Главный совет Лукашенко украинцам: вам нужен срочный мир с Россией Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
В Сети появились кадры мощного взрыва после удара ракеты в Чернигове
"Лада, держись!": Малахов анонсировал спецвыпуск ток-шоу с пострадавшей в ДТП певицей
В Чернигове нанесён удар по зданию СБУ ракетами "Искандер"
В Чернигове нанесён удар по зданию СБУ ракетами "Искандер"
Последние материалы
В Жешув прибывают первые убитые и раненые в Чернигове наёмники, их развозят по госпиталям Польши 
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ могут потерять контроль над Купянском
В Чернигове вторая ракета разбила штаб СБУ и ГУР Украины
В Киргизии местные националисты избили русскую пару
Погиб актёр Алексей Хильский, служивший в ВСУ
Bild*: кампания ВСУ по окружению Артёмовска зашла в тупик
Британия попросила Россию не отменять налоговую конвенцию. Какой была реакция Москвы
Bild*: если Киев прекратит контрнаступление, он потеряет Харьковскую область
Командир спецподразделения ВСУ "Белый орёл" рассказал об ударе по драмтеатру Чернигова
Экс-разведчик Риттер возмутился словами актёра Такэя по поводу финансовой помощи Киеву
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников