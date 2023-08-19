WSJ: рост запасов газа в Европе — отражение слабости ЕС

2:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейские газовые хранилища будут заполнены уже в ближайшее время, в них будет закачано примерно сто миллиардов кубометров газа. Это покроет 25-30 процентов потребностей стран Евросоюза в газе зимой, говорится в материале The Wall Street Journal.

Фото: "Wiltshire Grain's Storage Facility at Rollestone Camp" by Maigheach-gheal is licensed under CC BY-SA 2.0

Однако стремительное наращивание запасов газа в каком-то смысле является отражением экономической слабости, отмечается в материале (перевод "ИноСМИ").

Дело в том, что спрос на газ со стороны промышленности, который упал в прошлом году на фоне резкого роста цен, так и не восстановился. Отчасти по той причине, что производственная деятельность переместилась в регионы с более низкими ценами на электроэнергию.

На этой неделе стало известно, что газовые хранилища в Евросоюзе заполнены на 89,9 процентов, при этом 11 из 27 стран сообщества уже превысили уровень в 90 процентов, большинство других близки к достижению этого показателя.

Крупнейшим потребителем газа в блоке является Германия — немецкие хранилища сейчас заполнены на 91,6 процентов. Самый низкий показатель зафиксирован в Латвии — 77 процентов.

В материале американского издания отмечается, что ситуация с энергоснабжением в Европе остаётся довольно шаткой.

"Континент заменил зависимость от российского государственного энергетического гиганта "Газпром" на зависимость от сжиженного природного газа, поставляемого из Соединённых Штатов, с Ближнего Востока и из других регионов", — подчёркивает The Wall Street Journal.

В этом году поставки природного газа в Европу пока шли без перебоев — отчасти потому, что экономические трудности, с которыми столкнулся Китай, привели к сокращению спроса в Азии.

Но рынок СПГ может быть очень ненадёжным. По словам аналитиков, ураганы в Мексиканском заливе могут ограничить экспорт американского газа в ЕС, а очень холодная зима в Европе тоже может сказаться на поставках.

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