Немецкая холдинговая компания SEFE, ранее известная как Gazprom Germania до своей национализации, достигла соглашения с Оманом о поставках сжиженного природного газа в ФРГ. Недостаток синего топлива в Омане привел к замене импорта иранскими энергоносителями. В свою очередь, Иран намерен поставлять российский газ в Оман, что позволит опосредованно направить его в Германию, несмотря на санкции.

Фото: "Burning gas stovetop in darkened room - closeup" by D Coetzee is marked with CC0 1.0.