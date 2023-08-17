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Российский газ пойдет в Германию через Иран и Оман

Экономика

Немецкая холдинговая компания SEFE, ранее известная как Gazprom Germania до своей национализации, достигла соглашения с Оманом о поставках сжиженного природного газа в ФРГ. Недостаток синего топлива в Омане привел к замене импорта иранскими энергоносителями. В свою очередь, Иран намерен поставлять российский газ в Оман, что позволит опосредованно направить его в Германию, несмотря на санкции.

Российский газ пойдет в Германию через Иран и Оман
Фото: "Burning gas stovetop in darkened room - closeup" by D Coetzee is marked with CC0 1.0.

По заявлению представителей компании, начиная с 2026 года, сжиженный природный газ из Омана будет поставляться в Германию. По четырехлетнему соглашению с оманскими партнерами, экс-дочь "Газпрома" будет импортировать 400 тысяч тонн СПГ (эквивалент 550 миллионов кубометров газа) ежегодно.

"Мы рады объявить о подписании исторического контракта между SEFE и Oman LNG, что стало важной вехой для обеих компаний. Являясь пионером среди немецких компаний, вступивших в это партнерство, SEFE гордится тем, что прокладывает путь к расширению сотрудничества. Партнерство с Oman LNG диверсифицирует портфель SEFE и укрепляет наши усилия по дальнейшему надежному снабжению наших клиентов энергией", — заявил гендиректор SEFE Эгберт Лаеге.

Согласно проекту газопровода в Оман, Иран будет экспортировать 10 миллиардов кубометров газа в год в течение 25 лет. Это имеет важное значение для Омана, где сокращается добыча газа. Этот газ необходим для удовлетворения внутреннего спроса и максимальной загрузки газового завода с ежегодной мощностью 12,4 миллиарда кубометров.

Евросоюз, отказавшись от российского газа через трубопроводы, увеличил импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Тем не менее, до 16% этого топлива по-прежнему поставляется из России, и "Новатэк" остается крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС после США, постепенно увеличивая объемы поставок.

В конце лета немецкие власти создали холдинговую компанию для национализации бывшей дочерней структуры "Газпрома" — Gazprom Germania. Эта фирма изменила свое название на Securing Energy for Europe (SEFE) GmbH. В ноябре правительство ФРГ объявило о приобретении 100% акций SEFE. В ответ Россия ввела контрсанкции, запретив российским компаниям совершать сделки с Gazprom Germania и его подразделениями.

Позднее немецкие власти передали управление двум дочерним организациям "Роснефти" — Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM). Они владеют контрольным пакетом акций в крупном нефтеперерабатывающем заводе PCK Schwedt, долями в НПЗ MiRo и Bayernoil. Эти предприятия обеспечивают 12% нефтепереработки в стране.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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