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Эксперт Бассель: у Европы нет шансов без российского топлива. Газа в мире нет

1:40
Экономика

У европейских стран нет шанса прожить без российского газа, заявил в беседе с Pravda.Ru исполнительный вице-президент "НьюТек Сервисез", профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Валерий Бессель. Голубого топлива в мире "просто нет".

Эксперт Бассель: у Европы нет шансов без российского топлива. Газа в мире нет
Фото: "Gas ring" by ☺ Lee J Haywood is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ранее киевские власти заявили, что не намерены идти на переговоры с российской стороной по вопросу транзита российского газа в страны Евросоюза. Однако, эксперт уверен, что рано или поздно европейские политики найдут способ "убедить" Украину в обратном.

"Работает одна компрессорная станция, по-моему, в Суджи, по которой идёт транзит порядка 42 миллионов кубических метров в день. Это значит, что по нему транспортируется в год в Европу порядка 14 миллиардов кубических метров газа. Это абсолютно ничтожная цифра", — пояснил Бессель.

Как подчеркнул эксперт, заместить топливо из России Европе нечем. Экономическое положение стран становится всё хуже. Промышленность закрывается из-за стоимости энергоресурсов.

Ко всему прочему добавляется и то, что в мире остаётся мало газа.

"Нет газа в мире. И его просто нет. Крупные поставщики сжиженного природного газа: Австралия — это только рынки Азии, Катар — он всегда традиционно в Евросоюз поставлял порядка 40 процентов, всё остальное на азиатские рынки, США. Это три страны, которые могут экспортировать порядка 100-105 миллиардов кубических метров газа в год. Всё", — резюмировал эксперт. 

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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