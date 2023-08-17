Украина не намерена обсуждать с Россией транзит газа в Европу, заявил министр энергетики Незалежной Герман Галущенко. По его словам, о переговорах не идёт речи.
Как подчеркнул Галущенко, Украина может экспортировать газ в Европу и "без участия" России.
"Мы точно не будем стороной переговоров с россиянами", — заявил министр журналистам "СТРАНА.ua".
По его словам, текущий год продемонстрировал, что российская сторона может не участвовать в этом вопросе, а следующий год станет показательным для Европы — может она существовать без голубого топлива из РФ или нет.
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