Руководитель Минэнерго Украины Герман Галущенко сказал, что крупные корпорации обязаны передать Киеву часть прибыли. Как объяснил министр, энергокомпании получили дополнительные средства из-за вооружённого столкновения на территории страны.
"Мы оценили непредвиденную прибыль в более чем 200 миллиардов долларов. Было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной", — отметил глава ведомства в беседе с Politico.
По информации СМИ, речь идёт о доходах компаний BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell. Вместе с этим Галущенко потребовал исключить "лазейки" в санкциях, которые распространяются на российские ресурсы. Также чиновник подчеркнул, что Киев способен создавать альтернативное ядерное топливо и помогать Евросоюзу переставать зависеть от поставок из РФ.
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