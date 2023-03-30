Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Минобороны Китая: армия КНР готова сотрудничать с вооружёнными силами России
Челябинские профсоюзы призвали руководство Wildberries сесть за стол переговоров
Генерал Соболев призвал ответить Зеленскому на угрозы атаковать Москву
Глава МВФ Георгиева: Рост ВВП в мире упадет в 2023 году ниже 3%
Врач-невролог Длин высказался о состоянии здоровья певицы МакSим после концерта в Сочи
Дочь Олега Митволя: моего отца ограбили и хотели убить, чтобы он замолчал
ГУР Украины: Россия возвращается к тактике первых дней СВО, пытаясь сорвать контрнаступление ВСУ
Дональд Трамп заявил, что Россия в конечном итоге полностью захватит Украину
Диетолог Денисова рассказала, как не отравиться покупными роллами

Власти Украины потребовали от мировых энергетических гигантов поделиться непредвиденной прибылью

0:54
Экономика

Руководитель Минэнерго Украины Герман Галущенко сказал, что крупные корпорации обязаны передать Киеву часть прибыли. Как объяснил министр, энергокомпании получили дополнительные средства из-за вооружённого столкновения на территории страны.

Власти Украины потребовали от мировых энергетических гигантов поделиться непредвиденной прибылью

"Мы оценили непредвиденную прибыль в более чем 200 миллиардов долларов. Было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной", — отметил глава ведомства в беседе с Politico.

По информации СМИ, речь идёт о доходах компаний BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell. Вместе с этим Галущенко потребовал исключить "лазейки" в санкциях, которые распространяются на российские ресурсы. Также чиновник подчеркнул, что Киев способен создавать альтернативное ядерное топливо и помогать Евросоюзу переставать зависеть от поставок из РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Платошкин: гуманно ли бить по энергетике Украины? #shorts
Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Российская ракета уничтожила западные танки — Руденко

Уничтожены западные танки ВСУ.

Военкор Руденко заявил об уничтожении ВС РФ западных танков ВСУ в Запорожской области
DW*: военный ВСУ расплакался, вспоминая о десятках тысяч убитых сослуживцев
Военный ВСУ расплакался, говоря о потерях Украины
Взятие Артёмовска решает исход СВО. У США новая идея в отношении Украины
Обнаружен полигон, где ВСУ разместили западную технику
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Разведчик назвал вылазку диверсантов в Брянскую область репетицией наступления ВСУ
Появилось видео со скоплением техники ВСУ, что может говорить о подготовке наступления
Берлин намеренно пожинает плоды терактов на "Северных потоках"
Берлин намеренно пожинает плоды терактов на "Северных потоках"
Последние материалы
Диетолог Денисова рассказала, как не отравиться покупными роллами
Генерал Романенко: наступление ВСУ начнётся, когда Киев выполнит задачу стратегической обороны
NYT: в США столкнулись два военных вертолёта, судьба экипажей неизвестна
Вернувшийся с СВО житель Сургута обнаружил в городе штаб-квартиру бандеровцев
Военнослужащий ВСУ расплакался, говоря о больших потерях личного состава в войсках Украины
Какие новые "разводки" ждут водителей на автомойках
"РВ": боевики ВСУ минируют тела погибших сослуживцев перед бегством с позиций
Актёр Андрей Соколов выразил своё равнодушное отношение к покинувшим Россию артистам
Подоляка: американский гиперзвуковой "Циркон" умер, не родившись
Главред "Нового Фокуса" Афанасьев отрицает, что публиковал фейки об армии России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников