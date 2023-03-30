Власти Украины потребовали от мировых энергетических гигантов поделиться непредвиденной прибылью

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Руководитель Минэнерго Украины Герман Галущенко сказал, что крупные корпорации обязаны передать Киеву часть прибыли. Как объяснил министр, энергокомпании получили дополнительные средства из-за вооружённого столкновения на территории страны.

"Мы оценили непредвиденную прибыль в более чем 200 миллиардов долларов. Было бы справедливо поделиться этими деньгами с Украиной", — отметил глава ведомства в беседе с Politico.

По информации СМИ, речь идёт о доходах компаний BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell. Вместе с этим Галущенко потребовал исключить "лазейки" в санкциях, которые распространяются на российские ресурсы. Также чиновник подчеркнул, что Киев способен создавать альтернативное ядерное топливо и помогать Евросоюзу переставать зависеть от поставок из РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Платошкин: гуманно ли бить по энергетике Украины? #shorts