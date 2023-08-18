GIE: ПХГ Европы заполнены на 90 процентов

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Европейские страны заполнили подземные хранилища газа на 90 процентов, сообщили в Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы.

Фото: "Burning gas stovetop in darkened room - closeup" by D Coetzee is marked with CC0 1.0.

Согласно новым правилам, ПХГ должны быть заполнены не менее, чем на 80 процентов от необходимого объёма перед зимним сезоном.

"На 07:00 мск 17 августа европейские газохранилища заполнены на 90,12 процента", — приводит данные GIE РИА Новости.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что украинские власти официально отказались от переговоров с российской стороной по вопросу транзита голубого топлива из России в Европу.