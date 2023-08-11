Центробанк составил три сценария развития экономики РФ до 2026 года

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

В докладе, опубликованном на сайте российского финансового регулятора, обсуждаются три возможных сценария развития событий.

Фото: infinica.ru

Первый сценарий — "Базовый", предполагает сохранение стабильной ситуации и отсутствие значительных потрясений.

— "Базовый", предполагает сохранение стабильной ситуации и отсутствие значительных потрясений. Второй сценарий , названный "Усиление фрагментации", подразумевает увеличение фрагментации мировой экономики и усиление санкционного давления на Россию по сравнению с базовым сценарием.

, названный "Усиление фрагментации", подразумевает увеличение фрагментации мировой экономики и усиление санкционного давления на Россию по сравнению с базовым сценарием. Третий сценарий — "Рисковый", добавляет к проблемам, описанным в первых двух, возможное ухудшение ситуации в финансовом секторе, что может вызвать глобальный финансовый кризис. Этот сценарий учитывает усиление процессов деглобализации и рецессию в развитых экономиках мира.

Реализация рисков в двух неблагоприятных сценариях, по оценкам Банка России, приведёт к повышению инфляции на прогнозном горизонте и потребует введения более строгой денежно-кредитной политики в 2024–2025 годах. При этом "Рисковый" сценарий предполагает возможность возникновения мирового кризиса, сравнимого по масштабу с кризисом 2007-2008 годов.

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