В докладе, опубликованном на сайте российского финансового регулятора, обсуждаются три возможных сценария развития событий.
Реализация рисков в двух неблагоприятных сценариях, по оценкам Банка России, приведёт к повышению инфляции на прогнозном горизонте и потребует введения более строгой денежно-кредитной политики в 2024–2025 годах. При этом "Рисковый" сценарий предполагает возможность возникновения мирового кризиса, сравнимого по масштабу с кризисом 2007-2008 годов.
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Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.