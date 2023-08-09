Китай повысит розничные цены на бензин и дизельное топливо

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 10 августа власти Китая повышают розничные цены на бензин и дизельное топливо. Об этом говорится в сообщении Государственной комиссии по развитию и реформам КНР.

Фото: pxhere. com

"Китай повысит розничные цены на бензин и дизельное топливо в четверг, 10 августа, на основании недавнего роста мировых цен на нефть", — цитирует уведомление агентство Синьхуа.

Цены на бензин увеличатся на 240 юаней (33,5 долл.) за тонну, а на дизельное топливо — на 230 юаней (32,1 долл.) за тонну, говорится в уведомлении. В соответствии с действующим механизмом ценообразования, цены на нефтепродукты корректируются в зависимости от изменения мировых цен на нефть.

Трём крупнейшим нефтяным компаниям Китая — Китайской национальной нефтегазовой корпорации, Китайской нефтехимической корпорации и Китайской национальной морской нефтяной корпорации, а также нефтеперерабатывающим компаниям дано указание поддерживать добычу нефти и содействовать её транспортировке для обеспечения стабильных поставок, отмечается в уведомлении госкомитета.

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В Китае повышена стоимость бензина и дизельного топлива