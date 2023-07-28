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Французская Technip Energies окончательно вышла из проекта "Арктик СПГ- 2"

0:44
Экономика

Французская компания Technip Energies окончательно вышла из проекта "Арктик СПГ- 2". Об этом сообщили её представители.

Французская Technip Energies окончательно вышла из проекта "Арктик СПГ- 2"
Фото: официальная страница Новатэк в facebook.com

"Выход из "Арктик СПГ — 2" завершён", — приводит выдержку из отчёта французской компании ТАСС. 

Стоимость контрактов оценивалась в 11,2 миллиарда долларов.

Проект по производству сжиженного газа "Арктик СПГ- 2" — второй СПГ-проект российского "Новатэка". Он предусматривает строительство трёх линий по производству СПГ мощностью на 6,6 миллиона тонн в год на каждую.

Первую линию планируют официально запустить в конце 2023 года.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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