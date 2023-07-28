Французская компания Technip Energies окончательно вышла из проекта "Арктик СПГ- 2". Об этом сообщили её представители.
"Выход из "Арктик СПГ — 2" завершён", — приводит выдержку из отчёта французской компании ТАСС.
Стоимость контрактов оценивалась в 11,2 миллиарда долларов.
Проект по производству сжиженного газа "Арктик СПГ- 2" — второй СПГ-проект российского "Новатэка". Он предусматривает строительство трёх линий по производству СПГ мощностью на 6,6 миллиона тонн в год на каждую.
Первую линию планируют официально запустить в конце 2023 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Школьница, которую подожгли в Пермском крае, перед смертью успела назвать несколько имён. Дело передали лучшим следователям РФ, пишет РИА Новости.