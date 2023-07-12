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Варшава запустила процесс продажи польской газовой дочки "Новатэка"

0:43
Экономика

Варшава инициировала продажу польской "дочки" российской компании "Новатэк", сообщил на брифинге министр развития и технологий страны Вальдемар Буда.

Варшава запустила процесс продажи польской газовой дочки "Новатэка"
Фото: официальная страница Новатэк в facebook.com

Так, согласно информации, будут распроданы все активы газовой компании:

  • перегрузочные терминалы,
  • резервуарные установки,
  • оборотные средства (в том числе запасы в терминалах),
  • контракты
  • клиентская база.

В стоимость "войдёт" и квалифицированный персонал фирмы.

"Процесс находится на продвинутой стадии. Мы осуществляем процедуру продажи этого имущества", — заявил министр на брифинге.

В какие сроки намерены "утрясти" все вопросы и есть ли уже покупатель, Буда не уточнил.

 

 

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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