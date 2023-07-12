Варшава запустила процесс продажи польской газовой дочки "Новатэка"

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Варшава инициировала продажу польской "дочки" российской компании "Новатэк", сообщил на брифинге министр развития и технологий страны Вальдемар Буда.

Фото: официальная страница Новатэк в facebook.com

Так, согласно информации, будут распроданы все активы газовой компании:

перегрузочные терминалы,

резервуарные установки,

оборотные средства (в том числе запасы в терминалах),

контракты

клиентская база.

В стоимость "войдёт" и квалифицированный персонал фирмы.

"Процесс находится на продвинутой стадии. Мы осуществляем процедуру продажи этого имущества", — заявил министр на брифинге.

В какие сроки намерены "утрясти" все вопросы и есть ли уже покупатель, Буда не уточнил.

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