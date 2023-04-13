НОВАТЭК заплатит почти 100 млрд рублей за вход в проект "Сахалин-2"

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российская газодобывающая компания ПАО "НОВАТЭК" заплатит 94,8 млрд рублей за 27,5% ООО "Сахалинская энергия", следует из распоряжения правительства РФ.

Представители компании ранее подтверждали, что НОВАТЭК хочет войти в проект "Сахалин-2", если оператор будет чётко соблюдать интересы всех сторон, сообщает издание oilcapital.ru.

Ранее проектом управляла Sakhalin Energy, но после выхода британского концерна Shell из состава акционеров в середине 2022 года оператор был сменён на российское юрлицо ООО "Сахалинская Энергия". Японские компании Mitsui и Mitsubishi отказались покидать проект после ухода инвестора из Великобритании и выкупили доли нового ООО.

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