Shell пожаловалась на прекращение поставок газ с месторождений на Сахалине

Британско-нидерландская компания Shell сообщила, что перестала получать сжиженный природный газ по долгосрочному контракту с месторождений проекта "Сахалин-2".

В отчёте компании по итогам 2022 года сообщается, что у Shell есть два долгосрочных контракта на поставки сжиженного природного газа с российскими предприятиями. Контрагент по одному из них и прекратил поставку грузов компании в третьем квартале, сообщает агентство "Прайм". Один из контрактов был заключён с Sakhalin Energy Investment Company.

"Насколько мы понимаем, указом президента России по российскому законодательству все лицензии, активы, обязательства и персонал Sakhalin Energy были переданы новой российской компании, и Shell не получает грузы по контракту", — сообщили компании.

На данный момент в Shell продолжают следить за развитием событий и оценивать юридические возможности.

В августе прошлого года правительство РФ постановило создать нового оператора проекта "Сахалин-2". Им стало ООО "Сахалинская энергия", которые было зарегистрировано в Южно-Сахалинске. У компании "Газпром Сахалин холдинг" 50 процентов нового оператора.

Правительство разрешило передать японским компаниям Mitsui и Mitsubishi их доли в проекте (12,5 процентов и десять процентов соответственно). Власти Японии сочли, что если компании из их страны покинуть проект, то это может создать проблемы с обеспечением стабильности поставок энергоресурсов.

Компания Shell, на которую приходились оставшиеся 27,5 процентов, заявила, что не будет участвовать в деятельности нового оператора. Ранее компания объявила о том, что сворачивает деятельность в России.

Так что, в общем-то, у Shell не должно быть никаких претензий по поводу отсутствия поставок.

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