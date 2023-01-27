Конфликт на Украине заставил Германию поменять российский газ на зависимость от американского СПГ.
Недостаток ресурсов также обернул вспять движение ФРГ к безуглеродному будущему, ведь США добывают газ крайне неэкологичными методами, пишет издание FOCUS.
Более того, цена на природный газ в США с начала 2022 года возросла более чем в два раза, а его импорт в Европу достиг отметки в 150%. Издержки пали на европейскую промышленность и потребителей, что ввергло ЕС в настоящий энергетический кризис.
При этом американский истеблишмент крайне неоднороден в вопросе "грязной" добычи и продажи собственных ресурсов за границу. Если когда-нибудь США решат оставить большую часть своего СПГ себе, то зависимые от него страны Европы снова останутся ни с чем.
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