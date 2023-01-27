ФРГ обрела зависимость от американского СПГ, избавившись от газа из России

Конфликт на Украине заставил Германию поменять российский газ на зависимость от американского СПГ.

Недостаток ресурсов также обернул вспять движение ФРГ к безуглеродному будущему, ведь США добывают газ крайне неэкологичными методами, пишет издание FOCUS.

Более того, цена на природный газ в США с начала 2022 года возросла более чем в два раза, а его импорт в Европу достиг отметки в 150%. Издержки пали на европейскую промышленность и потребителей, что ввергло ЕС в настоящий энергетический кризис.

При этом американский истеблишмент крайне неоднороден в вопросе "грязной" добычи и продажи собственных ресурсов за границу. Если когда-нибудь США решат оставить большую часть своего СПГ себе, то зависимые от него страны Европы снова останутся ни с чем.