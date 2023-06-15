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Белый дом: Европе предстоит жить от зимы до зимы

1:18
Экономика

Европа до сих пор сталкивается с риском нехватки энергоресурсов в зимний период в случае холодов, заявил старший советник президента США по энергетике и инвестициям Амос Хохштейн.

Белый дом: Европе предстоит жить от зимы до зимы
Фото: m.123ru.net

Комментируя риски энергобезопасности для европейских потребителей, он заявил, что "если будет холодная зима, мы всё ещё рискуем", сообщает агентство "Прайм".

По мнению Амоса Хохштейна, Европе предстоит жить "от зимы до зимы" до тех пор, пока продолжается конфликт на Украине. Он также добавил, что перед началом отопительного сезона европейские газовые хранилища будут заполнены на 90 процентов.

Этого вполне достаточно, что пройти отопительный сезон относительно без проблем — если зима будет такой же мягкой, какой была предыдущая. В противном случае, у европейских потребителей возникнут большие сложности.

Страны Евросоюза проводят политику по ограничению поставок энергоресурсов из России. В частности, сейчас большая ставка делается на поставки сжиженного природного газа из США, Катара и других государств.

При этом в Европе признают, что поставки российского газа по-прежнему имеют большое значение для европейской промышленности.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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