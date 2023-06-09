Власти Испании неоднократно декларировали необходимость отказа от покупок российского газа. Вышло же ровно наоборот — в этом году компании этой страны покупают в два раза больше энергоресурсов в России, нежели годом ранее, сообщает издание La Razón. В апреле Россия стала третьим по величине поставщиком природного газа в Испанию.
Согласно данным Корпорации стратегических резервов нефтепродуктов (Cores), в апреле года Россия импортировала 6513 гигаватт-часов (ГВтч) природного газа, став третьим крупнейшим поставщиком природного газа в страну. Уступает Российская Федерация только Алжиру (10247 ГВтч) и США (8343 ГВтч), отмечается в материале (перевод "ИноСМИ").
Ранее третий заместитель председателя правительства и министр по вопросам экологического перехода Тереза Рибера обратилась к испанским компаниям с просьбой диверсифицировать источники поставок сжиженного природного газа и не покупать энергоресурсы в России.
Впрочем, предприниматели на просьбы чиновников откликаться не спешат. К тому же большая часть природного газа из России поступает по долгосрочным контрактам с "Ямал СПГ" — консорциум возглавляет частная российская компания "Новатэк", в пакет акций которой входят капиталы европейских и других стран.
Поставки природного газа из России в ЕС не запрещены, хотя доля поставок по трубопроводам значительно сократилась. Однако поставки СПГ увеличиваются. И некоторые страны — в первую очередь Польша и прибалтийские — уже говорят о том, чтобы распространить санкции ЕС и на эти поставки.
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