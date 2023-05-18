Молдавия объявила о ликвидации зависимости от газа из России. Но есть нюанс

2:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что его стране удалось ликвидировать зависимость от российского газа. По его словам, преодолеть кризис в энергетической сфере помогла Румыния.

Фото: newspotok.ru

"Молдавия больше не зависит от российского газа, поскольку смогла отказаться от его потребления, подключившись к европейской энергосети. Если ещё год назад 100% энергоресурсов, потребляемых Молдавией, были из России, то сейчас республика может справляться без поставок российского газа или электричества”, — сказал Речан в четверг на открытии форума по безопасности в черноморском и балканском регионе в Бухаресте.

Он уверял, что Молдавия больше не потребляет российский газ и она "интегрирована в европейскую энергетическую сеть как технически, так и коммерчески".

Со своей стороны, премьер-министр Румынии Николае Чукэ сообщил о планах по оценке возможностей транспортировки азербайджанского газа по территории страны. Правда, пока это только проект. По словам Чукэ, если этот проект окажется "жизнеспособным", то это поможет перепрофилировать Румынию в газовый хаб для соседних государств, Молдавии в первую очередь.

В 2021 году "Молдовагаз" и "Газпром" заключили пятилетний контракт на поставку газа. В прошлом году "Газпром" сократил суточный объём подачи газа в Молдавию на 30 процентов. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничениями транзита через Украину.

Молдавия с начала декабря прошлого года поставляет весь объём газа "Газпрома" в Приднестровье. Которое взамен покрывает более 80 процентов страны в электроэнергии. Договор с Молдавской ГРЭС в Приднестровье заключен с 1 апреля 2023 года на шесть месяцев.

Собственно, это и есть тот нюанс, о котором не упомянул премьер-министр Молдавии.

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