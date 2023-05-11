ЕС начал совместную закупку газа. Из РФ экспортировать запрещено

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

В странах Евросоюза началась совместная закупка газа. Кроме того, интерес к подобному механизму экспорта голубого топлива проявили внесоюзные государства, такие как Украина, Сербия и Молдавия.

Фото: 9111.ru

Согласно информации, на первый тендер страны ЕС выставили заявки на закупку топлива в совокупности на 11,6 млрд кубометров голубого топлива.

"На тендер поступили заявки от 77 компаний на газ в совокупном объёме 11,6 млрд кубометров. Примечательно, что из требуемого объема СПГ лишь на 2,8 млрд куб. м, а 9,6 млрд куб. м — заявки на трубопроводный газ", — передаёт oilcapital.ru.

Заявки принимаются до 15 мая. Сами же поставки ожидают в период с июня текущего года и до мая 2024 года.

Закупать российский газ в рамках механизма запрещено.

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