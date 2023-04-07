Эксперт Кондратьев: России есть куда девать ядерное топливо, и речь идёт о корпоративных интересах

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия в случае ещё большего накала отношений с США может отказаться поставлять ядерное топливо американцам и перераспределить рынок, как это было с нефтью и газом, заявил в беседе с Pravda.Ru старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Ранее эксперты заявляли, что если российская сторона прекратит экспортировать в Штаты ядерное топливо, американцы лишатся 15 процентов АЭС. Москве же заказы обеспечат Китай, Индия и другие заинтересованные страны-партнёры.

"При отказе от поставок в США мы скорее можем увидеть перераспределение потоков, как это уже было с поставками нефти и нефтепродуктов. Условно, российские поставки в США были бы замещены импортом из других стран, а Россия перенаправила бы экспорт на рынки дружественных государств", — пояснил эксперт.

Однако при таком раскладе Штаты значительно теряют в деньгах. На собственное производство США потребуются миллиарды долларов, а альтернативные поставщики существенно завысят цену.

Как подчеркнул Кондратьев пока Москва заинтересована в поставках ядерного топлива американским покупателям.

"Я думаю, что здесь речь больше идёт о корпоративных интересах. "Росатом", ТВЭЛ заинтересованы в сохранении экспорта и стабильной работе, ведь переориентация может потребовать временного сокращения продаж на время проведения переговоров с новыми клиентами", — резюмировал собеседник.

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Россия и США прервали "ядерную дружбу"