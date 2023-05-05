Министры иностранных дел России и Пакистана Сергей Лавров и Билавал Бхутто-Зардари пообщались в кулуарах саммита стран Шанхайской организации сотрудничества. И российский министр получил от своего коллеги важное обещание, сообщает пакистанское издание Geo News.
"Представитель Пакистана в четверг заверил своего российского коллегу Сергея Лаврова в углублении сотрудничества между двумя странами в энергетическом и других секторах", — говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").
Билавал Бхутто-Зардари заверил, что Пакистан будет усиленно работать над ещё более тесным сотрудничеством с Россией в области продовольственной безопасности, энергетики и контактов между людьми.
По его словам, ШОС открывает новые перспективы для координации связей между двумя странами.
Стоит отметить, что 1 мая Россия и Пакистан отмечали 75-летие установления дипломатических отношений. По этому поводу министры обменялись поздравительными посланиями.
В апреле министр энергетики Пакистана Мусадик Масуд Малик сообщил, что его страна разместила первый заказ на поставку нефти из России. Первый танкер должен прибыть в начале мая.
По словам министра, если всё пойдёт гладко, то импорт нефти из России составит сто тысяч баррелей в сутки.
Ранее в Пакистане говорили, что хотят закупать в России до 35 процентов всего объёма импортируемой нефти, то есть порядка трёх миллионов тонн ежегодно.
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