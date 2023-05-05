Geo News: на саммите ШОС Лавров получил важное обещание от главы МИД Пакистана

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министры иностранных дел России и Пакистана Сергей Лавров и Билавал Бхутто-Зардари пообщались в кулуарах саммита стран Шанхайской организации сотрудничества. И российский министр получил от своего коллеги важное обещание, сообщает пакистанское издание Geo News.

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

"Представитель Пакистана в четверг заверил своего российского коллегу Сергея Лаврова в углублении сотрудничества между двумя странами в энергетическом и других секторах", — говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").

Билавал Бхутто-Зардари заверил, что Пакистан будет усиленно работать над ещё более тесным сотрудничеством с Россией в области продовольственной безопасности, энергетики и контактов между людьми.

По его словам, ШОС открывает новые перспективы для координации связей между двумя странами.

Стоит отметить, что 1 мая Россия и Пакистан отмечали 75-летие установления дипломатических отношений. По этому поводу министры обменялись поздравительными посланиями.

В апреле министр энергетики Пакистана Мусадик Масуд Малик сообщил, что его страна разместила первый заказ на поставку нефти из России. Первый танкер должен прибыть в начале мая.

По словам министра, если всё пойдёт гладко, то импорт нефти из России составит сто тысяч баррелей в сутки.

Ранее в Пакистане говорили, что хотят закупать в России до 35 процентов всего объёма импортируемой нефти, то есть порядка трёх миллионов тонн ежегодно.

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