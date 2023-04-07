Американские аналитики: России остался один шаг до создания союза против Запада

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На прошлой неделе в Нью-Дели прошла встреча, которая осталась почти незамеченной на Западе, отмечает издание The Diplomat.

В кулуарах заседания Шанхайской организации сотрудничества секретарь Совбеза России Николай Патрушев провёл частную беседу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Как отмечается в материале, сведения о встрече в открытом доступе демонстративно скудны. Но хорошо известно, что добиться встречи с премьер-министром Индии задача непростая, для этого нужны очень убедительные аргументы.

В материале американского издания отмечается, что с момента начала украинских событий торговля между Россией и Китаем резко выросла. А российское руководство говорит о долгосрочных планах использования юаня в качестве валюты для международных расчётов. Об этом говорил и президент России Владимир Путин во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

За последний финансовый год импорт Индии из России увеличился на 400 процентов. В настоящее время Российская Федерация является четвёртым по величине торговым партнёром Индии. И торговля между двумя странами расширяется.

В материале The Diplomat отмечается, пока есть сомнения в том, что Индия захочет играть более активную роль в построении экономики, свободной от доллара. В частности, между Индией и Китаем существуют серьёзные разногласия относительно границ и принадлежности ряда территорий в Гималаях.

Кроме того, правительство Индии проводит протекционистскую политику, рассчитывая на развитие собственного производства.

"Тем не менее ничего из этого не означает, что Индия не желает бросить вызов глобальному господству доллара. Беспокойство по поводу западной гегемонии занимает большую часть стратегической культуры Индии, чем может показаться большинству в Вашингтоне, а широкомасштабное использование США и Европой экономических санкций на протяжении многих лет тревожило политиков и общественность страны", — говорится в материале.

И если президенту России удастся ослабить напряжённость в отношениях между Индией и Китаем, поспособствовав сближению двух этих стран, то на Востоке вполне может сформироваться новый блок, говорится в материале The Diplomat.

"Это та тенденция, за которой все в Вашингтоне должны следить гораздо более внимательно, чем сейчас", — подчёркивает издание.

Отметим, что в материале американского издания достаточно много аргументов, с которыми можно было бы и поспорить. Очевидно однако и то, что на Западе есть обеспокоенность относительно возможного сближения России и Китая.

А если к этому процессу присоединиться и Индия, то поводов для беспокойства станет ещё больше. Вот почему в Вашингтоне ведут весьма осторожную политику в отношении этого государства, поскольку рассчитывают привлечь его на свою сторону.

И американцы, надо сказать, воздерживаются от того, чтобы угрожать Индии санкциями за сотрудничество с Россией. Одно это о многом говорит.