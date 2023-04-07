Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Куликов

Американские аналитики: России остался один шаг до создания союза против Запада

3:20
Мир

На прошлой неделе в Нью-Дели прошла встреча, которая осталась почти незамеченной на Западе, отмечает издание The Diplomat.

Американские аналитики: России остался один шаг до создания союза против Запада

В кулуарах заседания Шанхайской организации сотрудничества секретарь Совбеза России Николай Патрушев провёл частную беседу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Как отмечается в материале, сведения о встрече в открытом доступе демонстративно скудны. Но хорошо известно, что добиться встречи с премьер-министром Индии задача непростая, для этого нужны очень убедительные аргументы.

В материале американского издания отмечается, что с момента начала украинских событий торговля между Россией и Китаем резко выросла. А российское руководство говорит о долгосрочных планах использования юаня в качестве валюты для международных расчётов. Об этом говорил и президент России Владимир Путин во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

За последний финансовый год импорт Индии из России увеличился на 400 процентов. В настоящее время Российская Федерация является четвёртым по величине торговым партнёром Индии. И торговля между двумя странами расширяется.

В материале The Diplomat отмечается, пока есть сомнения в том, что Индия захочет играть более активную роль в построении экономики, свободной от доллара. В частности, между Индией и Китаем существуют серьёзные разногласия относительно границ и принадлежности ряда территорий в Гималаях.

Кроме того, правительство Индии проводит протекционистскую политику, рассчитывая на развитие собственного производства.

"Тем не менее ничего из этого не означает, что Индия не желает бросить вызов глобальному господству доллара. Беспокойство по поводу западной гегемонии занимает большую часть стратегической культуры Индии, чем может показаться большинству в Вашингтоне, а широкомасштабное использование США и Европой экономических санкций на протяжении многих лет тревожило политиков и общественность страны", — говорится в материале.

И если президенту России удастся ослабить напряжённость в отношениях между Индией и Китаем, поспособствовав сближению двух этих стран, то на Востоке вполне может сформироваться новый блок, говорится в материале The Diplomat.

"Это та тенденция, за которой все в Вашингтоне должны следить гораздо более внимательно, чем сейчас", — подчёркивает издание.

Отметим, что в материале американского издания достаточно много аргументов, с которыми можно было бы и поспорить. Очевидно однако и то, что на Западе есть обеспокоенность относительно возможного сближения России и Китая.

А если к этому процессу присоединиться и Индия, то поводов для беспокойства станет ещё больше. Вот почему в Вашингтоне ведут весьма осторожную политику в отношении этого государства, поскольку рассчитывают привлечь его на свою сторону.

И американцы, надо сказать, воздерживаются от того, чтобы угрожать Индии санкциями за сотрудничество с Россией. Одно это о многом говорит.

Артамонов честно про коллективный Запад
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы индия китай
Новости
Иллинойс хочет, чтобы Ram собирал модель 1500 REV на простаивающем заводе в Белвидере
Toyota выпустит 10 новых EV к 2026 году
Tesla отзывает небольшую партию Model 3 из-за расслоения подвески
"Царьград": у осудившего СВО актёра Данилы Козловского был госконтракт на десять миллионов рублей
РИА Новости: Макрон призвал Си Цзиньпина привести Россию в чувство по вопросу Украины
Политолог Гуреев: Зеленский сделает всё, чтобы выборы в Раду были очень условными
Capcom выпустит эксклюзивную коллекцию энергетических напитков Resident Evil 4 Remake
Fox News: Украина готовится провести "крупнейшую" мобилизацию для нового наступления
МК: Шурыгин назвал дезинформацией утечку данных секретных документов о наступлении войск ВСУ весной 2023 года
Госдеп выразил надежду на резкое сокращение торговли России и Турции
Популярное
Появились видеокадры, на которых боевики ВСУ ведут огонь в Брянской области

Появилось видео с ведением огня украинскими диверсантами в Брянской области.

РВ: опубликованы видеокадры со вторжением боевиков ВСУ в Брянскую область
РВ: попадание дрона "Ланцет" ВС РФ в САУ производства США отправило её командира "в полёт"
В Сеть попали эпичные кадры уничтожения САУ производства США
Козловский возвращается в Россию после критики СВО
Поляки назвали делегацию Зеленского "уродами в кроссовках"
Курская дуга 2.0 должна вывести ВС РФ как можно дальше на запад Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Ложь матери едва не погубила её собственного ребёнка
Названы истинные цели упавшего в Брянской области украинского самолёта
Starlink Маска в космосе пытается "вышибить" российские спутники
Starlink Маска в космосе пытается "вышибить" российские спутники
Последние материалы
Иллинойс хочет, чтобы Ram собирал модель 1500 REV на простаивающем заводе в Белвидере
Toyota выпустит 10 новых EV к 2026 году
Tesla отзывает небольшую партию Model 3 из-за расслоения подвески
"Царьград": у осудившего СВО актёра Данилы Козловского был госконтракт на десять миллионов рублей
РИА Новости: Макрон призвал Си Цзиньпина привести Россию в чувство по вопросу Украины
Политолог Гуреев: Зеленский сделает всё, чтобы выборы в Раду были очень условными
Capcom выпустит эксклюзивную коллекцию энергетических напитков Resident Evil 4 Remake
Американские аналитики: России остался один шаг до создания союза против Запада
Силовые тренировки: как начать заниматься
Битва за бессмертие: биохакинг улучшает работу организма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников