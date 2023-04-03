Das Erste: решение ОПЕК+ сократить добычу нефти застало Запад врасплох

2:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Решение ряда государств, входящих в объединение ОПЕК+, застало Запад врасплох, сообщил немецкий телеканал Das Erste.

"Саудовская Аравия и другие страны — члены ОПЕК+ внезапно решили сократить объемы добычи нефти. Таким образом, с июля 2023 года на рынок будет поступать значительно меньше этого ресурса", — цитирует репортаж телеканала РИА "Новости".

Отмечается, что этот шаг застал врасплох потому, что подобные сокращения обычно происходят после запланированных консультаций. А до недавнего времени страны-участницы организации заявляли о намерении сохранить уровень добычи на прежнем уровне.

"Снижение цены на нефть может быть объяснением инициативы по сокращению добычи. Причиной падения цены на нефть были страхи рецессии на фоне украинского кризиса, а также повышение ключевых ставок со стороны некоторых мировых центральных банков", — говорится в материале.

Решение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ прокомментировали в Вашингтоне. Прокомментировали ожидаемо — назвали это решение "неразумным".

"Мы не думаем, что сокращения добычи являются разумными на данный момент, учитывая рыночную неопределённость", — заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

При этом он отказался говорить о наличии каких-либо контактов Вашингтона с членами ОПЕК+ относительно объёмов нефтедобычи.

О решении ряда государств объединения сократить добычу нефти стало известно накануне. Добычу сократят Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Кувейт, Ирак, Оман и ряд других стран. Ранее о сокращении добычи нефти объявила Россия.

Совокупное сокращение добычи нефти странами объединения ОПЕК+ составит 1,66 миллиона баррелей в сутки. Рассчитано это сокращение до конца года.

Ранее страны ОПЕК+ договорились сократить ежесуточную добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Таким образом, сокращение составит более 3,6 миллионов баррелей в сутки.

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