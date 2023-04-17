Financial Times: Китай начинает "хирургическое" возмездие Западу за санкции

2:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

У председателя КНР Си Цзиньпина готов ответ на ограничения, которые вводят против китайских компаний западные государства, сообщает британское издание Financial Times.

В материале отмечается, что власти КНР переходят в экономическое контрнаступление после введения очередного раунда американских ограничительных мер. Официальный Пекин планирует отнять у Вашингтона редкоземельные металлы: литий и кремний. "Китай начинает "хирургическое" возмездие иностранным компаниям после технологической блокады под руководством США", — отмечает Financial Times.

Помимо этого, власти КНР пошли на санкции в отношении Lockheed Martin и Raytheon Missiles and Defense Corporation. Штрафы также коснулись консалтинговой компании Deloitte из Великобритании.

Стоит заметить, что поставки из Китая играют большую роль на рынке редкоземельных металлов. От которых, в свою очередь, зависят высокотехнологичные отрасли — производство тех же электромобилей, например.

Ранее в западной прессе высказывались опасения, что и Россия может огранить поставки ценных металлов, например, палладия и никеля.

В марте стало известно, что Япония ввела ограничения на экспорт 23 видов оборудования для производства полупроводников. Формально эти ограничения не были направлены против какого-то конкретного государства. Хотя очевидно, что их целью было усложнить экспорт такого оборудования в Китай.

В прошлом году правительство США запретило американским компаниям продавать полупроводники, созданные с использованием американских технологий, китайским компаниям без получения экспортных лицензий.

В начале этого года сообщалось, что Япония и Нидерланды могут ввести ограничения на экспорт полупроводников и связанного с ними оборудования. И в общем-то, не делалось никакого секрета из того, что произойти это может под давлением Вашингтона.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Мирный план Китая