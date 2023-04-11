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Банк России решил ограничить "ипотеку от застройщика" с низкими процентами

1:46
Экономика

Российский Центробанк с конца мая ограничит рискованную ипотеку с экстремально низкими ставками, которая была выдана после 15 марта текущего года.

Банк России решил ограничить "ипотеку от застройщика" с низкими процентами

"Банк России дестимулирует выдачу ипотечных кредитов, полная стоимость (ПСК) которых существенно ниже рыночного уровня. С 30 мая 2023 года по таким ссудам, выданным после 15 марта 2023 года, банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы", — говорится в сообщении финансового регулятора.

В ЦБ давно уже недовольны так называемой ипотекой от застройщика с крайне низкими процентными ставками до 0,1 процента.

Но дело в том, что достигается это за счёт завышения стоимости приобретаемой квартиры на 20-30 процентов. В Центробанке отмечали, что разницу застройщик потом в виде комиссии платит банку.

В Банке России также подчёркивали, что дешёвая льготная "ипотека от застройщика" несёт в себе риски для граждан, банков, государственного бюджета. И даже для самих застройщиков, которые усиленно продвигают такие предложения.

Финансовый регулятор отмечал, что рост такого рода жилищных кредитов грозит образованием "пузыря". В результате искусственный разгон цен на рынке жилья рано или поздно может привести его к "схлопыванию".

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что у покупателей квартир по таким "льготным" кредитам часто переплата больше, чем проценты по кредиту. А продать квартиру за эти деньгт на вторичном рынке уже не получится, подчёркивала она.

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Центробанк назвал главную причину высоких процентных ставок по кредитам
Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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