Экономист поддержал призыв главы ВТБ перезапустить приватизацию в России

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов в разговоре с Pravda.Ru положительно оценил призыв руководителя ВТБ Андрея Костина перезапустить приватизацию в России.

"Нам действительно нужно заместить иностранные инвестиции, которые сейчас в Россию не поступают. Когда стабилизируется политическая ситуация, необходимо будет защищать внутренний финансовый рынок от спекуляции, иностранного "горячего" капитала, при котором люди заинтересованы получить прибыль и сразу же убежать. Пока крупные зарубежные компании не допущены к участию в приватизационных процедурах, почему бы российскому бизнесу не расширить свои зоны присутствия в нашей экономике?" — сказал эксперт.

По его словам, это позволит сохранить деньги, инвестиции, рабочие места, повысить заработную плату. Однако специалист отметил, что важно понимать, какие инструменты планируют использовать чиновники.

"Приватизация — хорошее и правильное дело. Оно очень актуальное. Могут появиться источники финансирования дефицита бюджета, база для развития фондового рынка, системы, основанной на внутренних инвестиционных ресурсах. Приватизация есть и сейчас, но её масштабы мизерные с точки зрения задач, которые появились в этом году", — заключил экономист.

Ранее глава ВТБ в статье для РБК заявил, что для финансирования проектов в России нужно возобновить приватизацию и привлечь в экономику 70 триллионов рублей за счёт расширения госдолга.

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