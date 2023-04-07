Военный корреспондент Андрей Руденко считает, что российские олигархи обязаны оказывать финансовую помощь российской армии.
Военкор предложил представителям крупного отечественного бизнеса заняться закупкой необходимой техники и оборудования для ВС РФ: беспилотников, приборов ночного видения и т. д.
Эксперт уверен, что российские олигархи смогут помочь в закупке необходимой экипировки для армии безо всякого ущерба для себя и своего благосостояния, ибо у них есть деньги на предметы роскоши для личного пользования. Причём часто оказываются в их карманах оседает львиная доля бюджетных денег, а значит, самое время доказать свой патриотизм не на словах, а на деле, уверен военкор.
"А то как-то, как бюджеты рвать, все они патриоты, а вот в беде оказались импотентами. Я вот был недавно в Москве, так вот только на 100 метрах участка улицы Тверская-Ямская в пробке насчитал 20 с лишним Мерседес Майбах, видимо, деньги есть, а на армию почему-то сбрасываются обычные люди", — написал Руденко в своём Telegram-канале.
Военкор подчеркнул, что помогать армии олигархи должны постоянно, а если они откажутся это делать добровольно, можно к ним применить убедительные меры воздействия, например, "пересмотреть итоги приватизации".
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