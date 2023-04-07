Руденко предложил заставить российских олигархов финансово помогать армии

1:26 Your browser does not support the audio element. Общество

Военный корреспондент Андрей Руденко считает, что российские олигархи обязаны оказывать финансовую помощь российской армии.

Военкор предложил представителям крупного отечественного бизнеса заняться закупкой необходимой техники и оборудования для ВС РФ: беспилотников, приборов ночного видения и т. д.

Эксперт уверен, что российские олигархи смогут помочь в закупке необходимой экипировки для армии безо всякого ущерба для себя и своего благосостояния, ибо у них есть деньги на предметы роскоши для личного пользования. Причём часто оказываются в их карманах оседает львиная доля бюджетных денег, а значит, самое время доказать свой патриотизм не на словах, а на деле, уверен военкор.

"А то как-то, как бюджеты рвать, все они патриоты, а вот в беде оказались импотентами. Я вот был недавно в Москве, так вот только на 100 метрах участка улицы Тверская-Ямская в пробке насчитал 20 с лишним Мерседес Майбах, видимо, деньги есть, а на армию почему-то сбрасываются обычные люди", — написал Руденко в своём Telegram-канале.

Военкор подчеркнул, что помогать армии олигархи должны постоянно, а если они откажутся это делать добровольно, можно к ним применить убедительные меры воздействия, например, "пересмотреть итоги приватизации".

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