"Росатом" потребовал от финской компании Fennovoima вернуть заём, который предоставлялся на строительство АЭС "Ханхикиви-1", но контракты были разорваны.
Согласно информации, речь идёт о 920,5 миллиона евро.
"Дополнительно организации группы заявили требования о досрочном возврате займа, предоставленного Fennovoima Oy", передаёт РИА Новости со ссылкой на документ.
Всего Финляндия разорвала с российской стороной контракты на сумму более трёх миллиардов евро.
Финны расторгли с Россией договорённости по строительству АЭС в мае прошлого года, однако Совет по разрешению споров признал такой шаг неправомерным.
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