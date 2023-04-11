Росатом требует от Финляндии вернуть почти миллиард евро из-за разрыва контракта по АЭС

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

"Росатом" потребовал от финской компании Fennovoima вернуть заём, который предоставлялся на строительство АЭС "Ханхикиви-1", но контракты были разорваны.

Согласно информации, речь идёт о 920,5 миллиона евро.

"Дополнительно организации группы заявили требования о досрочном возврате займа, предоставленного Fennovoima Oy", передаёт РИА Новости со ссылкой на документ.

Всего Финляндия разорвала с российской стороной контракты на сумму более трёх миллиардов евро.

Финны расторгли с Россией договорённости по строительству АЭС в мае прошлого года, однако Совет по разрешению споров признал такой шаг неправомерным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

НАТО окружает Балтийский флот. Будет ли конфликт с Финляндией?