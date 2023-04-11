Дандыкин рассказал о ядерном ответе РФ на блокировку Финского залива НАТО — это не газопровод подорвать

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Если Североатлантический альянс предпримет попытку заблокировать Финский залив при помощи территорий Финляндии, которая на днях получила членство в НАТО, Россия готова на решительный ответ, заявил военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.

Как подчеркнул эксперт, ни Западу, ни НАТО не стоит забывать, что Россия — ядерная держава. И блокада залива может быть воспринята как объявление войны.

"Руководство РФ будет принимать определённые меры, в том числе с точки зрения морской составляющей и с точки зрения того, что Россия — это ядерная держава. Мы не позволим шутить с нами. Блокировать Финский залив — это не морской газопровод подорвать, а гораздо серьёзнее", — пояснил капитан "ПолитРоссии".

Однако, что НАТО решится рискованный шаг, эксперт усомнился. По мнению Дандыкина, вероятно, против России будут устаивать провокации. Из-за укрепления финской стороной границ с Россией, страны будут играть "в нервы" не более того.

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