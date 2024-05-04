Установили контрактный двигатель? Вот почему ваш автомобиль может остаться без номеров

Как избежать аннулирования регистрации автомобиля при установке контрактного ДВС

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В случае установки контрактного двигателя на автомобиль, важно обращать внимание на соответствие номера двигателя и его модели с данными, указанными в паспорте технического средства (ПТС) и одобрении типа транспортного средства.

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В ГИБДД предупреждают, что регистрация автомобиля может быть аннулирована, если выяснится, что установленный двигатель имеет поврежденные, перебитые или уничтоженные номера, а также если двигатель был снят с угнанного автомобиля.

Тщательная проверка происхождения и соответствие технических характеристик двигателя перед покупкой и установкой является необходимой мерой предосторожности для избежания таких проблем.