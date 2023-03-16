Стоимость мебели из "недружественных стран", включая IKEA, в России хотят резко увеличить

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на мебель из недружественных стран в России могут резко увеличиться. Это каснётся и продукции компании IKEA.

В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) рассказали о том, что власти планируют повысить пошлины на мебель из так называемых "недружественных стран". Она может вырасти в пять раз — с 8,5% до 50%. Об этом заявил гендиректор АМДПР Тимур Иртуганов.

Он подчеркнул, что работу в этом направлении ведут Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин. При этом пошлины могут увеличиться и на мебель компании IKEA, хотя этот шведский гигант официально ушёл из России. Однако уже летом его продукция может снова появиться в стране по параллельному импорту.

Один из аналитиков рынка сообщил изданию "Известия" о том, что если мебель из Европы будет поступать в Россию после уплаты столь высокой пошлины, то её стоимость подрастёт не менее чем на 60%. И она окажется неконкурентоспособной на российском рынке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.