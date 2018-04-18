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Источник Правда.Ру

Прогноз Fitch: рухнут ли российские банки из-за санкций США

Экономика

Аналитики рейтингового агентства Fitch считают, что российские банки способны перенести  потенциальные убытки, связанные с кредитами и облигациями лиц и компаний, попавших под санкции минфина США.

Прогноз Fitch: рухнут ли российские банки из-за санкций США. 386005.jpeg

При этом если банки продолжат проводить операции с компаниями и лицами из санкционного списка, то могут сами попасть под санкции, предупреждают эксперты.

К примеру, риски Сбербанка по всем SDN (включая оборонные компании, которые были внесены в список в прошлом году) составляют около $11 млрд (2,5% активов или 20% капитала банка). 

Риски ВЭБ также можно посчитать высокими.  Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк имеют умеренные риски по лицам и компаниям из нового списка SDN.

Что характерно, продать эти активы или иным образом выйти из них может быть сложно без существенных потерь или вовсе невозможно. Если они останутся на балансах банков, то может потребоваться их реструктуризация и досоздание резервов, заявили в  Fitch.

Остальные крупные банки и банки, выпускающие еврооблигации, которые Fitch рейтингует в России (Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, "Тинькофф", Ситибанк, Росбанк, "Юникредит" и Райффайзенбанк), не имеют рисков по новому списку SDN.  

Напомним, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина докладывала президенту Путину, что наша страна защищена на случай отключения от межбанковской системы SWIFT и международных платежных систем. "Мы также доработали свою платежную систему, и, если что-то случится, внутри страны все операции в формате SWIFT будут работать, мы создали такой аналог", - подчеркнула Набиуллина.

Многие эксперты в Москве считают, что сегодня финансовая система России успешно преодолеет отключение SWIFT благодаря созданию новой российской платежной системы SPFS, созданной в рамках БРИКС - на нее уже перешли более 300 российских банков. Кроме того, как заявлял замглавы МИДа РФ Сергей Рябков, Россия готова к импортозамещению во всех сферах: "В ответ на новые санкции США российская сторона активизирует работу, связанную с импортозамещением и сокращением зависимости от американских платежных систем и от доллара как расчетной валюты".

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Темы банк активы санкции
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