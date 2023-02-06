NC: на Западе не придали значения заявлению Лаврова от 26 декабря — и зря

В конце декабря минувшего года глава российского внешнеполитического ведомства высказался о будущем мировых отношений. Однако на Западе не придали большого значения этим словам — и зря, говорится в материале издания Naked Capitalism (NC).

Приводится это высказывание Сергея Лаврова от 26 декабря (в пересказе автора материала Конора Галлахера): "Будьте уверены, что в ближайшем будущем мы увидим серьёзное снижение способности Запада управлять мировой экономикой так, как ему заблагорассудится. Хотят они этого или нет, им придётся сесть и поговорить".

США и их союзники ведут кампанию по международной изоляции России, которой предрекали экономическую и технологическую изоляцию, говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

Но сейчас очевидно, что замысел американцев не сработал и США и их европейские союзники терпят неудачу в попытках изолировать Россию. Даже западная пресса, которая несколько месяцев назад в красках описывала предстоящий крах России, была вынуждена изменить свою риторику. И всё чаще рассказывать о провале кампании по изоляции РФ.

"Союзники США — Япония и Южная Корея — по-прежнему не желают прерывать энергетические связи с Россией. Выросла экономическая интеграция Китая и РФ, а также связи между Москвой и странами Персидского залива. Соединённые Штаты были особенно разочарованы двумя странами, которые сыграли ключевую роль в экономической устойчивости Москвы: Турцией и Индией. Вашингтону не удалось убедить Анкару и Нью-Дели присоединиться к санкционной партии, и дело вовсе не в том, что они прилагали недостаточно усилий", — говорится в материале.

Так что на Западе зря не придали большого значения заявлению российского министра иностранных дел, говорится в материале. Отмечается, что первая часть прогноза Сергея Лаврова уже сбылась.

Впрочем, надо заметить, что Вашингтон не прекращает попытки оказать давление на государства, которые отказываются вводить санкции против России.

На прошлой неделе с визитами в Турции и Объединённых Арабских Эмиратах побывал заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

По неофициальным данным, Нельсон сообщил чиновникам этих государств, что они должны ограничить экспорт продукции в Россию, в том числе оборудования и электроники. Иначе США могут ограничить доступ на свой рынок компаниям из этих государств.

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