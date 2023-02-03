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Антон Куликов

CNBC: санкции Запада против российской нефти провалились полностью

Экономика

Санкции стран Запада против российской нефти полностью провалились. Влияние нового лимита цен — на этот раз на экспортируемые из РФ нефтепродукты — также будет несущественным, считают эксперты.

CNBC: санкции Запада против российской нефти провалились полностью

Напомним, с 5 февраля вступает в силу эмбарго Евросоюза на поставки нефтепродуктов из России. Сейчас в странах ЕС ищут, где взять выпадающие объёмы дизельного топлива. Но помимо того, в Евросоюзе обсуждают возможность лимита цен на российское дизтопливо на уровне ста долларов за баррель.

А кроме того, в странах ЕС изучают возможность установить лимит цен на российские нефтепродукты, которые торгуются со скидкой. Например, на мазут — на уровне 45 долларов за баррель.

Ранее, в начале декабря, Евросоюз и Группа семи уже ввели потолок цен — на российскую нефть. А с 1 февраля вступил в силу запрет для российских компаний поставлять нефть контрагентам, которые поддержали ограничение цены. Соответствующий указ президент России подписал в декабре прошлого года.

Между тем, американский телеканал CNBC сообщает, что санкции, которые вводились на протяжении всего этого времени в отношении российской сырой нефти, полностью провалились. И новые предельные цены также могут оказаться несущественными, цитирует телеканал РИА "Новости".

Телеканал цитирует экспертов, которые полагают, что санкции вводятся людьми, которые не разбираются в нефтяных рынках. Например, руководитель Sankey Research Пол Санки считает, что ценовой потолок был изобретён бюрократами с финансовым образованием, никто из которых не разбирается в нефтяных рынках.

А основатель аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари полагает, что российская нефть в любом случае попадёт на такие рынки, где до сих пор присутствует большой спрос.

"Китай и Индия в прошлом году получили довольно большую выгоду от сильно сниженных цен на российскую нефть, такая же ситуация произойдёт и с российскими нефтепродуктами", — отметила она.

Стоит заметить, что ранее критиковал введение потолка цен на нефть бывший министр финансов США Стивен Мнучин, который также усомнился в его эффективности.

При этом мистер Мнучин, который занимал пост главы Минфина в то время, когда президентом США был Дональд Трамп, подчёркивал, сколько при нём было введено антироссийских санкций. То есть его критика потолка цен вовсе не была проявлением какой-то симпатии к России.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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