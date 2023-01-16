Bloomberg: россияне побили рекорд по покупке недвижимости в Дубае в 2022 году

Основными покупателями недвижимости в Дубае в 2022 году стали россияне. Об этом пишет агентство Bloomberg.

"По данным брокерской компании Betterhomes, россияне были крупнейшими зарубежными покупателями недвижимости Дубая. В 2022 году крупнейшими покупателями были жители Индии, за ними следовали британские инвесторы, а затем россияне", — говорится в материале.

Аналитики агентства отметили, что за последний год жители РФ заметно активизировались в плане приобретения недвижимости за рубежом. Так, 2022 год стал в Дубае рекордным в отношении совершённых в стране сделок с недвижимостью — здесь было зафиксировано 86 000 сделок по продаже жилья.

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