Собчак купила пентхаус за 1,5 млрд рублей и сравнила Бузову с однушкой в Москве

Журналистка Ксения Собчак приобрела пентхаус на берегу моря в Сочи. О покупке дорогостоящей недвижимости рассказал блогер Антон Суворкин.

На YouTube-канале Anton S Live сообщается, что Ксения Собчак купила недвижимость площадью 1450 квадратных метров. Пентхаус расположен в элитном жилом комплексе "Сан-Сити", который является одним из самых высоких домов региона. Сообщается, что за жильё звезда заплатила 1,5 млрд руб.

ЖК "Сан-Сити" предлагает элитную недвижимость с бассейнами, SPA, подземным паркингом, спортивными площадками с тренажёрами под открытым небом и зоной отдыха. Недалеко от дома расположен частный пляж.

Ранее стало известно, что Собчак приобрела жильё в Дубае. Журналистка объяснила, что таким образом распоряжается своими накоплениями. Ксения Анатольевна заверила, что жить в Объединённых Арабских Эмиратах не собирается.

Тема недвижимости так волнует журналистку, что она даже острит в рамках данной тематики.

Собчак прокомментировала пост Ольги Бузовой.

"Поэтому вот она я. Луше не будет. Бери или уходи", — написала Бузова в своём микроблоге под кадрами в купальнике. "Финальные условия на однушку в Москве", — прокомментировала пост экс-коллеги по "Дому-2" Ксения Анатольевна.

Ранее Собчак рассказала о госпитализации Анатолия Чубайса в реанимацию с синдромом Гийена-Барре.