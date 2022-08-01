Журналистка Ксения Собчак приобрела пентхаус на берегу моря в Сочи. О покупке дорогостоящей недвижимости рассказал блогер Антон Суворкин.
На YouTube-канале Anton S Live сообщается, что Ксения Собчак купила недвижимость площадью 1450 квадратных метров. Пентхаус расположен в элитном жилом комплексе "Сан-Сити", который является одним из самых высоких домов региона. Сообщается, что за жильё звезда заплатила 1,5 млрд руб.
ЖК "Сан-Сити" предлагает элитную недвижимость с бассейнами, SPA, подземным паркингом, спортивными площадками с тренажёрами под открытым небом и зоной отдыха. Недалеко от дома расположен частный пляж.
Ранее стало известно, что Собчак приобрела жильё в Дубае. Журналистка объяснила, что таким образом распоряжается своими накоплениями. Ксения Анатольевна заверила, что жить в Объединённых Арабских Эмиратах не собирается.
Тема недвижимости так волнует журналистку, что она даже острит в рамках данной тематики.
Собчак прокомментировала пост Ольги Бузовой.
"Поэтому вот она я. Луше не будет. Бери или уходи", — написала Бузова в своём микроблоге под кадрами в купальнике.
"Финальные условия на однушку в Москве", — прокомментировала пост экс-коллеги по "Дому-2" Ксения Анатольевна.
Ранее Собчак рассказала о госпитализации Анатолия Чубайса в реанимацию с синдромом Гийена-Барре.
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