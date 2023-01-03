Financial Times: Британию в 2023 году ждёт наиболее сильная рецессия среди стран G7

Великобритания больше всех пострадает от рецессии в 2023 году среди стран G7, заявили аналитики. На фоне роста цен и ускоренного темпа инфляции Лондон приближает страну к к краху экономики уже в этом году.

ВВП страны начал стремительно падать и продолжит снижаться, считают экономисты.

"Рецессия 2023 года будет ощущаться гораздо хуже, чем экономические последствия пандемии", — заявили аналитики Financial Times.

Как подчеркнули авторы, тяжело дастся год обычным гражданам. Для них 2023 станет "тяжелым, мрачным, суровым, несчастным и ужасным".

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