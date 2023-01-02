Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Батарея пушек "Гиацинт-Б" уничтожила технику ВСУ на Запорожском направлении
"Зеркало недели": в Киеве прогремели новые мощные взрывы
Пушков: наплыв беженцев в ЕС спровоцировал Запад
Кашеварова о гибели мобилизованных в Макеевке: Парни погибают от тупости, предательства, самодурства
Симоньян разместила пост о гибели мобилизованных в Макеевке: с подходом "бабы новых нарожают", мы не победим
Собчак о гибели мобилизованных в Макеевке "под бой курантов": В голове не укладывается
Сладков об ударе ВСУ по мобилизованным в Макеевке: если загоняем войска, надо думать, где размещать
ВС РФ уничтожили ещё одну польскую САУ Krab ВСУ в зоне СВО
РВ: в Макеевке в результате удара ВСУ из HIMARS погибли много мобилизованных.

Французов возмутили рейтинги Путина и Зеленского

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский не заслуживает звания "выдающейся личности" года, заявили французские пользователи Сети. По их мнению, первую строчку в рейтинге должен был занять лидер России Владимир Путин.

Французов возмутили рейтинги Путина и Зеленского

Как подчеркнули юзеры, Зеленский — миллиардер, которому необходимо внимание.

"Лично я не считаю Зеленского выдающейся личностью! Он скорее коррумпированный оппортунист, чем хороший парень, поэтому тем, кто дает ему деньги, нужно проверить, что он с ними делает!” — написал читатель Le Figaro под соответствующей статьёй.

Ранее газета провела опрос и, судя по результатам, российский президент занял третью строчку рейтинга, что сильно возмутило французов.

"Видеть Путина только на третьей позиции — это печально! Французы не осознали грандиозной работы этого великого гуманиста, который предпринял денацификацию Украины и не допустил, чтобы Украина попала под влияние НАТО и ЕС, этих отвратительных демократов”, — написал читатель.

Кто-то из комментаторов и вовсе счёл, что президенту Украины не хватает внимания, и для этого он занимается исключительно пиаром, а не вопросами страны.

"Зеленский — страдающий манией величия миллиардер, предпочитающий позволить своему народу умереть, чем вести переговоры"., — резюмировали комментаторы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Воздушная тревога объявлена по всей Украине, в Киеве слышны взрывы

Киевская власть сообщает, что в столице Незалежной слышны взрывы.

Воздушная тревога объявлена по всей Украине, в Киеве слышны взрывы
ВС РФ ракетным ударом уничтожили базу 8-го полка ССО ВСУ в Хмельницком
ВС РФ ракетным ударом уничтожили базу 8-го полка ССО ВСУ в Хмельницком
Десантники ВС РФ ведут наступление в Артёмовске с задачей блокировать город со всех сторон
Коц заявил об именах военных, стоявших за президентом РФ Путиным в новогоднем обращении
Знак зодиака 2 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Валерий Фомин: Документалистикой необходимо создавать особый климат в стране и ковать Победу Анжела Якубовская Памяти Пеле: верните мальчишек на футбольный двор Сергей Лебедев
Министр обороны Украины Резников заявил о количестве оставшихся у ВС РФ ракет
Сладков: в Хмельницком уничтожены профессиональные и опасные спецназовцы ВСУ
МК: украинцы раскритиковали певицу Таисию Повалий за "Червону руту" на "Голубом огоньке"
МК: украинцы раскритиковали певицу Таисию Повалий за "Червону руту" на "Голубом огоньке"
Последние материалы
Батарея пушек "Гиацинт-Б" уничтожила технику ВСУ на Запорожском направлении
"Зеркало недели": в Киеве прогремели новые мощные взрывы
Французов возмутили рейтинги Путина и Зеленского
Пушков: наплыв беженцев в ЕС спровоцировал Запад
Кашеварова о гибели мобилизованных в Макеевке: Парни погибают от тупости, предательства, самодурства
Симоньян разместила пост о гибели мобилизованных в Макеевке: с подходом "бабы новых нарожают", мы не победим
Собчак о гибели мобилизованных в Макеевке "под бой курантов": В голове не укладывается
Сладков об ударе ВСУ по мобилизованным в Макеевке: если загоняем войска, надо думать, где размещать
ВС РФ уничтожили ещё одну польскую САУ Krab ВСУ в зоне СВО
РВ: в Макеевке в результате удара ВСУ из HIMARS погибли много мобилизованных.
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников