Французов возмутили рейтинги Путина и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский не заслуживает звания "выдающейся личности" года, заявили французские пользователи Сети. По их мнению, первую строчку в рейтинге должен был занять лидер России Владимир Путин.

Как подчеркнули юзеры, Зеленский — миллиардер, которому необходимо внимание.

"Лично я не считаю Зеленского выдающейся личностью! Он скорее коррумпированный оппортунист, чем хороший парень, поэтому тем, кто дает ему деньги, нужно проверить, что он с ними делает!” — написал читатель Le Figaro под соответствующей статьёй.

Ранее газета провела опрос и, судя по результатам, российский президент занял третью строчку рейтинга, что сильно возмутило французов.

"Видеть Путина только на третьей позиции — это печально! Французы не осознали грандиозной работы этого великого гуманиста, который предпринял денацификацию Украины и не допустил, чтобы Украина попала под влияние НАТО и ЕС, этих отвратительных демократов”, — написал читатель.

Кто-то из комментаторов и вовсе счёл, что президенту Украины не хватает внимания, и для этого он занимается исключительно пиаром, а не вопросами страны.

"Зеленский — страдающий манией величия миллиардер, предпочитающий позволить своему народу умереть, чем вести переговоры"., — резюмировали комментаторы.