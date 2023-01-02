Запад спровоцировал наплыв беженцев в страны Европы, затеяв "новую войну", заявил российский сенатор Алексей Пушков.
По словам российского политика, как пример, можно привести сразу несколько стран:
"Всё новые волны беженцев обрушиваются на Европу с каждой новой войной, затеянной или спровоцированной Западом", — заявил Пушков.
Он подчеркнул, что многие страны уже "сдались" под напором беженцев, однако Запад продолжает подогревать конфликты.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Киевская власть сообщает, что в столице Незалежной слышны взрывы.