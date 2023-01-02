Пушков: наплыв беженцев в ЕС спровоцировал Запад

Запад спровоцировал наплыв беженцев в страны Европы, затеяв "новую войну", заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По словам российского политика, как пример, можно привести сразу несколько стран:

Ирак,

Ливию,

Сирию,

Афганистан,

Украину.

"Всё новые волны беженцев обрушиваются на Европу с каждой новой войной, затеянной или спровоцированной Западом", — заявил Пушков.

Он подчеркнул, что многие страны уже "сдались" под напором беженцев, однако Запад продолжает подогревать конфликты.