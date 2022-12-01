Таиланд может начать импортировать российские энергоресурсы

Власти Таиланда рассматривают возможности закупать российские энергоресурсы, сообщил посол страны в России Сасиват Вонгсинсават.

По его словам, таиландские политики изучают цены, требуемый объём поставок и прочие нюансы.

"Возможность импорта российских энергоресурсов, а также детали относительно цены и объёмов, всё ещё изучается соответствующими тайскими властями и частными компаниями", — пояснил посол РИА Новости.

Каким конкретным видом энергоресурсов заинтересована таиландская сторона, Вонгсинсават не уточнил.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.