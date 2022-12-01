Газ в Европе за ноябрь подорожал на 18 процентов

За ноябрь стоимость газа в Европе взлетела на 18 процентов по сравнению с октябрём 2022 года. Так, согласно информации, цена на голубое топливо составила около $1560 за 1 тысячу кубометров.

"Если 31 октября фьючерсы на газ завершили торги на отметке около $1246 за 1 тыс. куб.м, то 30 ноября торги закрылись на уровне $1558, что на 18 процентов выше по сравнению с показателем на конец предыдущего месяца", — приводит аналитические данные ТАСС.

При этом средняя цена на голубое топливо в странах Евросоюза колеблется на уровне $1259 за 1 тыс. куб.м.

Основной причиной роста стоимости газа стал отопительный сезон, который в странах ЕС запустили в середине ноября.

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