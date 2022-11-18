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ФАО: говорить об окончании продовольственного кризиса рано

Экономика

Прогнозировать окончание продовольственного кризиса рано, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых наций для связи с РФ Олег Кобяков.

ФАО: говорить об окончании продовольственного кризиса рано

По словам эксперта, говорить о том, что кризис начался "вчера" в корне не правильно. Он подчеркнул, что ежегодно количество людей, которые страдают от "хронического голода", только увеличивается.

"Его острые проявления ощущались на всей планете ещё до начала специальной военной операции на Украине. В 2021 году от хронического голода в мире пострадало 828 миллионов человек", — пояснил Кобяков РИА Новости.

Он подчеркнул, что в рост голода на планете начался в "доковидном" 2019 году, мировая экономика пошла на спад.

Так, по его словам, повлияло на это "многофактурность" проблемы:

  • экономические кризисы,
  • засуха,
  • конфликты,
  • эпидемия коронавируса.

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Автор: Екатерина Широкова
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