Глава правительства Индии Нарендра Моди заявил, что недостаток удобрения может привести к ужасным последствиям, которые могут привести к голоду в Европе.
"Существующая проблема нехватки удобрений с точки зрения продовольственной безопасности является огромным кризисом", — обратил внимание он.
По словам политика, странам жизненно необходимо договориться поставках удобрения и зерна. В настоящее время Индия развивает выращивание проса, однако это не решит всех мировых проблем.
Ранее сообщалось, что Дели будет продолжать развивать и расширять свои экономические связи с Москвой. На Индию бесполезно давить, призывая присоединиться к санкциям против РФ.
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