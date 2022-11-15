Моди: недостаток удобрения приведёт к катастрофическим последствиям

Глава правительства Индии Нарендра Моди заявил, что недостаток удобрения может привести к ужасным последствиям, которые могут привести к голоду в Европе.

"Существующая проблема нехватки удобрений с точки зрения продовольственной безопасности является огромным кризисом", — обратил внимание он.

По словам политика, странам жизненно необходимо договориться поставках удобрения и зерна. В настоящее время Индия развивает выращивание проса, однако это не решит всех мировых проблем.

Ранее сообщалось, что Дели будет продолжать развивать и расширять свои экономические связи с Москвой. На Индию бесполезно давить, призывая присоединиться к санкциям против РФ.