The New York Times: Трасс навредила экономике Британии всего за несколько дней

Американские журналисты заявили, что из-за действий руководителя правительства Великобритании Лиз Трасс экономика страны значительно пострадала. Причиной послужила радикальная политика, отметили в СМИ.

"Объявить экономическую программу, а потом спустя 10 дней отказаться от её ключевого пункта — это нечто особенное", — сказал Пол Кругман, слова которого приводит The New York Times.

По мнению обозревателя, идеи премьера можно назвать неуместными из-за экономических проблем, с которыми столкнулись граждане королевства. Лидер планирует уменьшить налоги для богатых, подчеркнул журналист.

Он заявил, что Трасс критикует большая часть жителей страны. Как подчеркнул Кругман, глава правительства находится в мире фантазий и игнорирует социальные проблемы.

Ранее британский премьер в ходе мероприятия ООН предупредила, что Лондон продолжит помогать Киеву.