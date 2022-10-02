Times: между Лиз Трасс и королём Британии Карлом III разразился конфликт

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс вступила в конфликт с королём страны Карлом III из-за его желания посетить конференцию ООН по изменению климата COP27, сообщили британские СМИ.

Согласно информации, монарх намеревался посетить саммит в Египте лично, но Трасс возразила.

"Он планировал выступить с речью на встрече мировых лидеров в Египте. Трасс, которая также вряд ли поедет на саммит в Шарм-эш-Шейхе, возражала против планов короля во время личной аудиенции в Букингемском дворце в прошлом месяце", — пишет Times.

По мнению аналитиков, такие разногласия могут усложнить отношения монарха и правительства. При этом источники в королевском дворце сообщили, что "скандала не было" и беседа состоялась на дипломатических тонах.