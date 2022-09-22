Власти Великобритании продолжат помогать Украине финансами и оружием, пока Киев не одержит победу, заявила британский премьер Лиз Трасс с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Мы не успокоимся, пока Украина не победит. В нынешний, решающий, момент конфликта обещаю, что мы продолжим поддержку и будем увеличивать нашу военную помощь Украине столько, сколько потребуется", — добавила она.
Политик также отметила, что "никто не угрожает России".
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.