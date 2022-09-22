Лиз Трасс в ООН: Лондон не успокоится, пока Киев не победит

Власти Великобритании продолжат помогать Украине финансами и оружием, пока Киев не одержит победу, заявила британский премьер Лиз Трасс с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы не успокоимся, пока Украина не победит. В нынешний, решающий, момент конфликта обещаю, что мы продолжим поддержку и будем увеличивать нашу военную помощь Украине столько, сколько потребуется", — добавила она.

Политик также отметила, что "никто не угрожает России".