Ордов: Россия легко преодолеет экономические последствия анонса мобилизации

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Об этом он объявил в своём обращении к нации, которое транслировалось на телеканале "Россия 1".

О том, какие ожидаются экономические последствия после анонса мобилизации, рассказал изданию Pravda.Ru директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Он отметил, что, с одной стороны, последствия ожидаются весьма непредсказуемые. Однако определённые финансовые решения предстоит принять.

По его словам, в условиях многочисленных санкций российская экономика нуждается с точки зрения инвестиций в некой перезагрузке. Но у РФ также открываются интересные перспективы за счёт госинвестиций решить проблемы стимулирования внутреннего экономического производства. И главным драйвером станут предприятия ВПК.

"К концу года с высокой вероятностью вся мировая экономика может столкнуться с очевидными проявлениями финансового кризиса мирового масштаба", — отметил обозреватель.

Он уверен, что российская экономика тут как раз имеет существенный запас финансовой прочности. Очевидно и то, что государство продолжает выполнять все свои обязательства и никаких рисков их невыполнения нет.

"У нас замедляется инфляция, хотя нам обещали чуть ли не 50-60-70% в 2022 году. И сегодня мы ожидаем к концу года 12%, а в следующем году 5-7% инфляции. А при этом сейчас в Америке инфляция достигла 9%, и в Европе она продолжает нарастать. Когда мировые фондовые рынки начнутся валиться, то мы уже чётко понимаем, что наши внутренние инвестиции будут основой развития российской экономики и их у нас забрать никто не сможет", — подытожил Константин Ордов.