Экономист Надоршин: россияне могут заработать на изменении курса доллара

Бывший советник министра экономики России Евгений Надоршин рассказал россиянам, как можно заработать на грядущем изменении курса доллара.

В подкасте NEWS.ru он пояснил, что сегодня стоимость доллара на Московской бирже составляет 60,6 рубля. При этом экономист подчеркнул: российское правительство с помощью закупок американской нацвалюты постарается укрепить её до 70-80 рублей.

По словам Надоршина, такая политика необходима для увеличения рублёвых поступлений в бюджет от реализации нефти и других товаров за доллары. Как пояснил экс-советник министра экономики, сейчас РФ теряет свои потенциальные доходы, поэтому долларовый курс могут скорректировать уже в текущем месяце.

"Если есть деньги, лучше сыграть на девальвации рубля. Валюта сейчас гораздо ликвиднее других инструментов", — сказал Надоршин.

Он порекомендовал покупать доллары в банке или через брокерские счета на бирже. Кроме того, экономист добавил, что в ближайшие 10 лет курс доллара может вырасти до 150 рублей.