Эксперт дал грустный прогноз: распродажа российских акций продолжается

Руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что ситуация на российском рынке акций ухудшается, их распродажа продолжается.

"В целом картина по российскому рынку акций ухудшается. Индекс Мосбиржи сегодня может не удержать промежуточную поддержку 2100 пунктов, а пробой этого уровня вниз откроет дорогу на уход индикатора под отметку 2000", — приводит его слова EADaily.

По словам эксперта, сегодня к открытию наших торгов нефть подешевела до 97 долларов за баррель, а вчера, после информации о пожаре, резко полетели вниз бумаги OZON. Несмотря на то, что товары были застрахованы, неизвестно, когда компания сможет получить страховые выплаты.

Также Антонов проинформировал, что в числе наиболее упавших бумаг вчера были акции Магнитогорского металлургического комбината, но в этом случае свою роль сыграло включение компании в список санкции США.